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Dünya

Arap ülkelerinde yoğun sis uyarısı yapılırken, Mekke'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Arap ülkelerinde sis uyarıları yapılırken, Mekke'deki Mescid-i Haram'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu.

İbrahim Khazen, Ekrem Biçeroğlu  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Arap ülkelerinde yoğun sis uyarısı yapılırken, Mekke'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Riyad

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, Mekke'deki Mescid-i Haram'da şiddetli yağmur ve dolu yağdı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, sağanak, dolu ve yıldırım beklentileri nedeniyle Mekke de dahil ülkenin birçok bölgesini kapsayan kırmızı alarm yayımladı.

Katar

Katar'da Meteoroloji Merkezinin X hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 2 kilometrenin altına düştüğüne işaret edilirken kara yolu kullananlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Bahreyn

Bahreyn Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da gece geç ve sabahın erken saatlerinde sis ihtimali olduğu uyarısında bulunuldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meteoroloji Merkezi ise yoğun sis nedeniyle araç kullanıcılarına yönelik uyarılar yayımladı.

Kuveyt

Kuveyt resmi televizyonu El-Ahbar'da yer alan haberde ise ülkenin bazı bölgelerinde yoğun sis meydana geldiği ve görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düştüğü belirtildi.

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