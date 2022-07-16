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Dünya

Arap liderler ABD Başkanı Biden'ın da katılacağı Cidde Zirvesi için Suudi Arabistan’da

Mehmet Nuri Uçar   | 16.07.2022
Arap liderler ABD Başkanı Biden'ın da katılacağı Cidde Zirvesi için Suudi Arabistan’da

Cidde

ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Cidde Zirvesi'ne katılacak Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

Irak Başbakanı Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile birer görüşme yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katılacak.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.

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