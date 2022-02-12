Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,970.00
BTC/USDT
42,643.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflere hava operasyonu düzenlediğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli Husilerin askeri hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Mehmet Nuri Uçar   | 12.02.2022
Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflere hava operasyonu düzenlediğini duyurdu

Yemen

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, "Sana'daki Husilerin meşru askeri hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Sana'da sivil alanlara 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İran destekli Husiler son aylarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) tesislere yönelik füze saldırılarını artırırken, Arap koalisyonu ise meşru hükümet karşıtı silahlı grubun Sana ve diğer bölgelerdeki hedeflerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti
Türkiye'de 86 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Benzer haberler

Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflere hava operasyonu düzenlediğini duyurdu

Arap koalisyon güçleri Sana'daki Husi hedeflere hava operasyonu düzenlediğini duyurdu

Yemen'de 3 BM çalışanı kaçırıldı

BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü: Yıl başından bu yana yaklaşık 16 bin Yemenli yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü: Yıl başından bu yana yaklaşık 16 bin Yemenli yerinden edildi
DSÖ: Yemen'de ruh sağlığı alanındaki hizmetler çok sınırlı

DSÖ: Yemen'de ruh sağlığı alanındaki hizmetler çok sınırlı

Yemenli gündelik işçiler, açlıkla mücadele ediyor

Yemenli gündelik işçiler, açlıkla mücadele ediyor