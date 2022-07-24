Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,604.30
BTC/USDT
22,793.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, Libya

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, son günlerde Libya’da meydana gelen çatışmaların "endişe verici" olduğunu belirtti.

Ferdi Bayat   | 24.07.2022
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici

Kahire

Ebu Gayt, Arap Birliği resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da son günde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya’nın Trablus ve Mısrata kentlerinde ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği silahlı çatışmalara değinen Ebu Gayt, "Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici bir gelişme." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, Libya makamlarına ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi de Libya’daki siyasi aktörleri, ülkede istikrarı yeniden sağlamanın önemli bir parçası olarak başta askeri ve güvenlik kurumları olmak üzere devletin kurumlarını tek çatı altında toplamaya yönelik sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Ne olmuştu?

Libya'nın Trablus ve Mısrata kentlerinde 22-23 Temmuz'da meydana gelen çatışmalarda 3'ü sivil 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi ise yaralanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı dün yeniden faaliyete geçmişti.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar başkentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözeceğiz
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Libyalıların yeniden silaha yönelmesi endişe verici

Libya Başbakanı Dibeybe Trablus'taki çatışmaların ardından İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı

Libya Başkanlık Konseyinden başkent Trablus'ta çatışan taraflara ateşkes çağrısı
Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol ihracatı yeniden başladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol ihracatı yeniden başladı
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: Türkiye ile yakınlaşma var

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: Türkiye ile yakınlaşma var