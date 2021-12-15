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Dünya

AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi

Avrupa Parlamentosu (AP) yönetimi, parlamento binalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifikasını göstermeden giren 6 milletvekiline uyarı ve para cezası kesti.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.12.2021
AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi

Brüksel

Parlamentonun Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'daki binalarına, dijital veya basılı formatta verilen Kovid-19 Sertifikası'nı göstermeden giren milletvekillerine verilen ceza, bu durumun kaç kez tekrarlandığına bağlı olarak belirlendi.

Bir kez sertifikasız şekilde binaya giren milletvekiline uyarı gönderilirken, bunu tekrarlamış olanlara 2 ila 7 günlük ödenek kesintisi uygulanacağı bildirildi.

AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'da Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentoya giriş şartlarını ihlal etmenin ciddi bir eylem olduğunu, bunu yapan milletvekillerinin parlamentoda bulunan herkesin sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

AP binalarına Kovid-19 sertifikası göstermeden giriş yapmak 3 Kasım'dan itibaren yasaklanmıştı. Milletvekilleri dahil herkesin, binalara girişte sertifika göstermesi gerekiyor.

Kovid-19 sertifikası, kişilerin aşı olduğunu, son 6 ay içinde hastalığı atlattığını veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test yaptırdığını kanıtlıyor.

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