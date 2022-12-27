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Dünya

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir kişi yeniden gözaltında

Belçika'da, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı olarak yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında daha önce elektronik kelepçeyle takip edilen bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.12.2022
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında bir kişi yeniden gözaltında

Brüksel

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, bugün mahkemeye çıkarılan "No Peace Without Justice" adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa Talamanca hakkında daha önce verilen kararın Brüksel Temyiz Mahkemesince değiştirildiği bildirildi.

Mahkeme tarafından Talamanca'nın yeniden önleyici gözaltı sürecine alınması ve sürenin uzatılması kararı verildiği ifade edilen açıklamada, Talamanca'nın bu kararın ardından yeniden cezaevine gönderileceği belirtildi.

Talamanca ile bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan eski AP'nin İtalyan Milletvekili Pier Antonio Panzeri hakkındaki duruşmanın ise Panzeri'nin talebiyle 17 Ocak'a ertelendiği duyuruldu.

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski AP'nin İtalyan Milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Kaili ve Giorgi de halen cezaevinde tutuluyor.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Fas ile bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

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