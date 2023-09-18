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Dünya

Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında

Antarktika'dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.

Murat Karadağ  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Antarktika'daki deniz buzu seviyesi, mevsimsel ortalamanın çok altında Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

Ankara

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde (NSIDC), Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, BBC'ye verdiği demeçte, buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu söyledi.

Meier, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda "pek iyimser olamadığına" işaret etti.

NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, verilerin "endişelenmeyi gerektirecek düzeyde" olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, son 40 yıldır şahit olmadığımız potansiyel olarak Antarktika'daki iklim değişikliğinin endişe verici bir işareti." dedi.


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