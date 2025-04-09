Dolar
38.01
Euro
42.15
Altın
3,049.73
ETH/USDT
1,464.80
BTC/USDT
76,897.00
BIST 100
9,318.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Annapurna Dağı'na tırmanışlara kılavuzluk eden şerpalardan ikisi çığda kayboldu

Himalayalar'ın yerlisi olup bölgedeki dağlara tırmanışlarda kılavuzluk yapan 2 şerpadan, Annapurna Dağı'nda dün meydana gelen çığdan sonra haber alınamadı.

Irmak Akcan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Annapurna Dağı'na tırmanışlara kılavuzluk eden şerpalardan ikisi çığda kayboldu

Ankara

Explorer's Web'in haberine göre, yüksek irtifa tırmanışlarının görünmez kahramanları şerpalar, geçen hafta Annapurna Dağı'na çıkmak için yola çıkan bir ekibe kılavuzluk ederken oluşan çığ sonrası kayboldu.

Rima Sherpa ve Ngima Tashi Sherpa'dan çığ sonrası haber alınamadığı; şerpaları bulmak için görevlendirilen helikopterin, ikiliye dair bir ize rastlamadığı bildirildi.

Yolculuğu yarıda bırakan dağcılardan 6'sı, 3. kamptan helikopterle ana kampa indirildi.

Tırmanıştan vazgeçen dağcılardan Güney Afrikalı John Black, dün şerpaların kaybolduğu çığı görüntüledi.

Black'in tırmanış partneri Warren Eva'nın ise 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna'daki 3. kamptan şerpa kılavuzlarıyla indiği aktarıldı.

Hem "Pioneer Adventures" adlı seyahat şirketi hem de "8K Expeditions" seyahat acentesi, tüm ekip üyeleri zirveye ulaşamamış olsa da ana kamplarını kapatmaya başladı.

"Pioneer Adventures", içerisinde Black ve Eva'nın da bulunduğu gruptan herkesin sağ salim ana kampa ulaştığını açıkladı.

Öte yandan, sosyal medyadan Explorer's Web'e ulaşan kişiler, sadece Eva'nın yürüyerek kampa ulaştığını, diğerlerinin ise helikopter yardımıyla dağdan indiğini kaydetti.

"8K Expeditions" Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Lakpa Sherpa, bir müşterinin hastaneye tahliye edildiğini teyit ederek "Bu, bir hava ikmali değil, ciddi bir tıbbi tahliyeydi." dedi.

Mingma Dorchi Sherpa liderliğindeki Pioneer Adventure ekibinin, tahminen 6-8 Nisan tarihlerinde zirveye ulaşması planlanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac yolculuğunun usulüne uygun yapılması için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz
Ankara'da cuma günü kar bekleniyor
Hatay'da sahipsiz köpeklerin kadına saldırması güvenlik kamerasında
Marmaris 25 yıl sonra Avusturyalı turist kafilesini ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Türkiye'yi sürekli ağır eleştiren medya organlarının birçoğu ikiyüzlü tutum sergiliyor

Benzer haberler

Annapurna Dağı'na tırmanışlara kılavuzluk eden şerpalardan ikisi çığda kayboldu

Annapurna Dağı'na tırmanışlara kılavuzluk eden şerpalardan ikisi çığda kayboldu

Adanalı dağcı Down sendromlu çocuklar için Everest'e tırmanacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet