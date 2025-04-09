Annapurna Dağı'na tırmanışlara kılavuzluk eden şerpalardan ikisi çığda kayboldu
Himalayalar'ın yerlisi olup bölgedeki dağlara tırmanışlarda kılavuzluk yapan 2 şerpadan, Annapurna Dağı'nda dün meydana gelen çığdan sonra haber alınamadı.
Ankara
Explorer's Web'in haberine göre, yüksek irtifa tırmanışlarının görünmez kahramanları şerpalar, geçen hafta Annapurna Dağı'na çıkmak için yola çıkan bir ekibe kılavuzluk ederken oluşan çığ sonrası kayboldu.
Rima Sherpa ve Ngima Tashi Sherpa'dan çığ sonrası haber alınamadığı; şerpaları bulmak için görevlendirilen helikopterin, ikiliye dair bir ize rastlamadığı bildirildi.
Yolculuğu yarıda bırakan dağcılardan 6'sı, 3. kamptan helikopterle ana kampa indirildi.
Tırmanıştan vazgeçen dağcılardan Güney Afrikalı John Black, dün şerpaların kaybolduğu çığı görüntüledi.
Black'in tırmanış partneri Warren Eva'nın ise 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna'daki 3. kamptan şerpa kılavuzlarıyla indiği aktarıldı.
Hem "Pioneer Adventures" adlı seyahat şirketi hem de "8K Expeditions" seyahat acentesi, tüm ekip üyeleri zirveye ulaşamamış olsa da ana kamplarını kapatmaya başladı.
"Pioneer Adventures", içerisinde Black ve Eva'nın da bulunduğu gruptan herkesin sağ salim ana kampa ulaştığını açıkladı.
Öte yandan, sosyal medyadan Explorer's Web'e ulaşan kişiler, sadece Eva'nın yürüyerek kampa ulaştığını, diğerlerinin ise helikopter yardımıyla dağdan indiğini kaydetti.
"8K Expeditions" Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Lakpa Sherpa, bir müşterinin hastaneye tahliye edildiğini teyit ederek "Bu, bir hava ikmali değil, ciddi bir tıbbi tahliyeydi." dedi.
Mingma Dorchi Sherpa liderliğindeki Pioneer Adventure ekibinin, tahminen 6-8 Nisan tarihlerinde zirveye ulaşması planlanıyordu.