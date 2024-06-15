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Dünya

Anket: İran'daki seçim yarışında ilk iki sırada Kalibaf ve Celili var, kararsızların oranı yüzde 41

İran'da yapılan bir ankete göre, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk iki sırasında muhafazakar adaylar Muhammed Bakır Kalibaf ile Said Celili yer alırken katılımcıların yüzde 41,7'si "kararsız" olduğunu belirtti.

Ahmet Dursun  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Anket: İran'daki seçim yarışında ilk iki sırada Kalibaf ve Celili var, kararsızların oranı yüzde 41

Tahran

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, "bağımsız kuruluşların" 11-13 Haziran'da Tahran ve diğer kentlerde 18 yaş üstü vatandaşlarla yüz yüze gerçekleştirdiği belirtilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayınladı.

Vatandaşlara oy haklarını hangi aday lehine kullanacaklarının sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 22'si muhafazakar aday Meclis Başkanı Kalibaf'ı destekleyeceğini söyledi.

Diğer muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'yi destekleyeceğini dile getirenlerin oranı ise yüzde 19,2 oldu.

Ankete katılanların yüzde 9,8'i de reformist kanadın tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan'a oy vereceğini ifade etti.

Ankete göre, diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 3,1, Ali Rıza Zakani yüzde 2, Mustafa Purmuhammedi de yüzde 1,1'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 41,7'si "kararsız" olduğunu belirtirken yüzde 1,1'i de "boş oy" kullanacağını söyledi.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor.

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