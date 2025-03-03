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Dünya

Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil

ABD'de yapılan ankete göre halkın yüzde 52'si, Başkan Donald Trump'ın görevdeki performansını tasvip etmiyor.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil

Ankara

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 24-28 Şubat tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 212 kişiyle yaptığı ankette ABD halkının Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin düşünceleri araştırıldı.

Trump'ın Kongrede yapacağı ilk resmi konuşmanın hemen öncesinde gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 48'i görevdeki performansından memnun olduğunu, yüzde 52'si ise performansını tasvip etmediğini belirtti.

Ankette, Trump'ın başkanlık görevine ilişkin yüzde 48'lik memnuniyet oranının, bir önceki başkanlık döneminde ilk Kongre konuşmasından önce yapılan anketteki memnuniyet oranına kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 90'ı Trump'ın başkanlık performansından memnun

Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 90'ı Trump'ın başkanlık performansından memnun olduğunu ifade etti, Demokratların yüzde 90'ı, bağımsızların ise yüzde 59'u Başkan'ın performansını beğenmediğini bildirdi.

Ankette katılımcıların yüzde 45'i, Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi "yanlış yöne götürdüğü" görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 39'u Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi doğru şekilde yönlendirdiğini belirtirken yüzde 15'i ise fikir beyan etmedi.

Katılımcıların yüzde 52'lik çoğunluğu, Trump'ın ülkenin en önemli sorunlarını gerektiği kadar önemsemediğini, yüzde 40'ı ise Başkan'ın doğru önceliklere sahip olduğunu ifade etti.

Ankette, 18-34 yaş grubundaki genç yetişkinlerin yüzde 41'i Trump'ın başkanlık performansından memnun kalırken yüzde 51'i ise memnun olmadığını belirtti.

Erkeklerin, Trump'a desteğinin kadınlardan fazla olduğu belirlenen ankette erkek katılımcıların yüzde 54'ü, kadın katılımcıların ise yüzde 42'si başkanlık performansından memnun olduğunu beyan etti.

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