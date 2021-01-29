Euro
8.92
Dolar
7.37
BIST 100
1,498.32
Altın
1,843.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikan Novavax firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89,3 başarılı olduğunu açıkladı

Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Mücahit Oktay   | 29.01.2021
Amerikan Novavax firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89,3 başarılı olduğunu açıkladı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Geliştirdikleri potansiyel Kovid-19 aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında Kovid-19'un Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu
Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı
New York'ta dini liderler, mahkumların Kovid-19 aşı programına alınmasını istedi
Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Afrika'da nüfusun yüzde 20'sine yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Amerikan Novavax firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89,3 başarılı olduğunu açıkladı

Amerikan Novavax firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89,3 başarılı olduğunu açıkladı