Dolar
41.96
Euro
48.94
Altın
4,257.52
ETH/USDT
4,047.80
BTC/USDT
111,054.00
BIST 100
10,296.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Amazon Web Services'teki teknik sorun nedeniyle birçok uygulamaya giriş yapılamıyor

Amazon Web Services'teki (AWS) teknik kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite ve Snapchat gibi çeşitli uygulamalara giriş yapılamıyor.

Nuran Erkul Kaya  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Amazon Web Services'teki teknik sorun nedeniyle birçok uygulamaya giriş yapılamıyor

Londra

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector verilerine göre, TSİ 10.00 sularından itibaren kullanıcılar AWS'ye ilişkin erişim sorunu yaşandığını bildirmeye başladı. TSİ 11.26 itibarıyla 4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor.

AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.

Erişimde önemli hata oranlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

Bazı uygulamalar, sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Divan Otellerinin Genel Müdürü ifade verdi
Kıyı Ege ve yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye, pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetindeki konumunu güçlendirecek
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Annesini darbeden sanığın saldırıda kullandığı bağ makası silah sayıldı

Benzer haberler

Amazon Web Services'teki teknik sorun nedeniyle birçok uygulamaya giriş yapılamıyor

Amazon Web Services'teki teknik sorun nedeniyle birçok uygulamaya giriş yapılamıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet