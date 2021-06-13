Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin bozulmaması için PKK'yı destekleyen heyete izin vermediği iddia edildi

Almanya'dan Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen ve polis tarafından engellenen heyetin "PKK için canlı kalkan" olmak için yola çıktığı, Almanya'nın NATO ortağı Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla havaalanında durdurulduğu iddia edildi.

Mesut Zeyrek   | 13.06.2021
Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin bozulmaması için PKK'yı destekleyen heyete izin vermediği iddia edildi

Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'in polis raporuna dayandırıldığı haberinde, ülkedeki PKK'ya yakın Kürt derneklerinin terör örgütüne destek olmak amacıyla "canlı kalkan" kampanyası başlattığı, haziran ayı içinde insanların gruplar halinde Irak'a gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Almanya'da yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye'ye karşı olan eylemlere katılması ya da pasif destek vermesinin Federal Almanya Cumhuriyeti'nin çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanarak, "Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir." denildi.

Olay

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen heyetin ülkeden çıkışına polis tarafından izin verilmemişti.

Polis, aralarında Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in bulunduğu heyetin, "Almanya’nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle heyetin ülkeden çıkışının engellendiğini açıklamıştı.

Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, Özdemir'in ilk başta eyalet meclisi üyesi olduğunu söylemediğini, milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiklerini aktarmış, avukatlarının müracaatından sonra Özdemir, polis tarafından serbest bırakılmıştı.

Sorgulanan diğer heyet üyelerinden bazılarının yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 76 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin bozulmaması için PKK'yı destekleyen heyete izin vermediği iddia edildi

Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin bozulmaması için PKK'yı destekleyen heyete izin vermediği iddia edildi

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş: Kızım kaçırıldıktan sonra bu dünyada cehennemi yaşadım

IKBY, PKK'nın Avrupa vatandaşları üzerinden bölgede istikrarsızlık planladığını duyurdu

Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi

Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş'tan, Bakan Soylu'ya ziyaret

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş'tan, Bakan Soylu'ya ziyaret

PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı

PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı