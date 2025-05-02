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Dünya

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı Fotoğraf: Somaya Abdelrahman/AA

Köln

Polisten yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Olayın olduğu bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılara yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

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Yerel basında yer alan haberlerde, en az 3 kişinin yaralandığı ve şüpheli sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

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