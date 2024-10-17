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Dünya

Almanya'nın Pretorya Büyükelçisi, katıldığı konferansta protesto edilmesi üzerine salonu terk etti

Almanya'nın Pretorya Büyükelçisi Andreas Peschke, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde katıldığı konferansta ülkesinin Orta Doğu politikaları nedeniyle protesto edildi.

Murat Özgür Güvendik  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Almanya'nın Pretorya Büyükelçisi, katıldığı konferansta protesto edilmesi üzerine salonu terk etti

Cape Town

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Stellenbosch Üniversitesi tarafından Artscape Tiyatrosu'nda düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Adalet Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Büyükelçi Peschke, etkinliğin bir diğer konuşmacısı olan Güney Afrikalı insan hakları aktivisti Zackie Achmat tarafından kürsüde protesto edildi.

Achmat, kürsüden yaptığı konuşmada, Alman Büyükelçi Peschke'ye ithafen "Buraya davet edilmiş olmanızdan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Halkın önüne çıkmaktan hiç utanmıyor musunuz? Almanya, Yahudi halkına karşı işlenen soykırımın acısını istismar ederek İsrail devletine en büyük desteği verdi." ifadelerini kullandı.

Almanya'yı, Filistin ve Orta Doğu'daki çatışmalara katkı sağlamakla suçlayan Achmat, "Filistin, Lübnan, İran halklarına destek adına söyleyebilirim ki, aramıza hoş gelmediniz." dedi.

Achmat daha sonra Büyükelçi'yi etkinliği terk etmeye çağırarak "Yüreğimde derin bir acı var. Başkan Nelson Mandela, Filistin halkı özgür olana kadar bizim özgür olmayacağımızı söyledi. Soykırıma karışan insanlarla pazarlık edemeyiz." diye konuştu.

Alman Büyükelçi Peschke, bunun ardından konferans salonunu terk etti.

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