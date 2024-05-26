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Dünya

Almanya'da yayımlanan bir analizde Türkiye'nin Afrika'daki etkisine işaret edildi

Almanya'da, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğu vurgulanan bir analiz yayımlandı.

Cüneyt Karadağ  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Almanya'da yayımlanan bir analizde Türkiye'nin Afrika'daki etkisine işaret edildi

Berlin

Alman Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde, Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı analiz yer aldı.

"Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye" başlıklı analizde, Avrupa'nın Afrika ülkelerinde bıraktığı boşluğu Ankara'nın doldurduğu ve bunun için net bir stratejisi olan Türkiye'nin, Afrika'da etkili olan yeni büyük güç olduğu belirtildi.

Avrupa ve Almanya'nın, pragmatik ve uzun vadeli Afrika stratejisiyle Türkiye'den çok şey öğrenebileceğine işaret edilen analizde, "Türkiye her şeyden önce Afrika'daki fırsatları görüyor. Her şey Ağustos 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iç savaşla harap olmuş, aynı zamanda kıtlık çeken Somali'ye yaptığı ziyaretle başladı." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin 2002 yılında kıtada yalnızca 12 büyükelçiliğinin olduğu, bu rakamın 2022 yılı sonu itibarıyla 44'e yükseldiği aktarılan analizde, şu görüşlere yer verildi:

"Afrika artık Türk şirketleri için büyük bir yeni satış pazarı haline gelmiş durumda ve Avrupalı ​​ya da Amerikalı şirketlerin çoğu zaman görmezden geldiği bir pazar bu. Örneğin Niamey'deki Radisson Blu, Mali'nin başkenti Bamako'daki en iyi özel hastane olan Golden Life gibi yerler bir Türk şirketi tarafından işletiliyor. Türk Hava Yolları uçuşları sayesinde Afrika'nın neredeyse tüm başkentlerinden İstanbul'a ulaşmak mümkün. Afrika'da büyük altyapı projelerine sahip inşaat firmalarının yanı sıra tekstilden gastronomiye kadar birçok sektörde çok sayıda Türk firması da faaliyet gösteriyor. Modadan mobilyaya kadar Türk ürünleri birçok Afrika ülkesinde mevcut."

Türk savunma sanayisinin Afrika'da daha pragmatik bir yaklaşım benimsediği ve Avrupalıların bıraktığı boşlukları doldurmak için hızla genişlediği vurgulanan analizde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye bölgeye insansız hava araçları sağlıyor. Bayraktar modeli, 2019 Libya iç savaşında kullanıldığından beri en çok satanlar arasında yer alıyor. Mali ordusu, Türkiye'den gelen insansız hava araçları ve Rusya'nın sağladığı uçaklar sayesinde, on yıldır Mali devletinin kontrolü dışında kalan isyancıların kuzeydeki kalesi Kidal'ı 2023 yılı sonunda ele geçirmeyi başardı. Burkina Faso, ayrılıkçılara karşı mücadelede İHA'ları başarıyla kullandı. Batı Afrika ülkesi daha önce defalarca Avrupa'dan askeri teçhizat istemişti ancak sonuç alamamıştı."

Türkiye'nin imajını geliştirmek için yumuşak güce de yatırım yaptığına işaret edilen analizde, "Ülke Avrupa'ya bakışla çok daha aktif iletişim kuruyor. Erdoğan'ın Somali ziyareti, Türkiye'nin büyük sempati kazanmasını sağladı, çünkü Türk kuruluşlar kıtlığın ortasında yardım malzemesi de getirmişti. Türkiye ayrıca Afrika'dan gelen öğrencilere cömertçe burs sağlıyor ve onları hazırlamak için Maarif Vakfı aracılığıyla kıtadaki Türk okulları ağını sürdürüyor. Bu değerli bir yatırım çünkü Afrika dünyadaki en genç nüfusa sahip kıta." ifadesi kullanıldı.

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