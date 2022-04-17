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Dünya

Almanya'da polislerin 13 yaşındaki Türk çocuğa sert müdahalesi tepki çekti

Almanya'nın Duisburg kentinde polislerin 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a seçim afişini yırttığı gerekçesiyle uyguladığı sert müdahalenin yer aldığı görüntüler büyük tepki çekti.

Mesut Zeyrek   | 17.04.2022
Almanya'da polislerin 13 yaşındaki Türk çocuğa sert müdahalesi tepki çekti

Köln

12 Nisan'da kaydedilen görüntülerde çevredekilerin tepkisine rağmen biri kadın iki polisin sırtüstü yatırdıkları çocuğun üzerine çıkmaları, erkek polisin diziyle çocuğun göğsüne bastırması yer alıyor.

Çevredekilerin "O henüz küçük bir çocuk. Onu hemen bırakın!" şeklindeki tepkisine aldırmayan polislerin, Emirhan'ı yüzüstü yatırarak ters kelepçe taktıkları da kameraya yansıdı.

Altıntaş ailesinin avukatı Fatih Zingal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aileyle görüştüğünü ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Zingal, "Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından darbedildi. Aile ile görüştüm. Emirhan, polis üzerine çıktığı an ne nefes alabilmiş ne de ses çıkartabilmiş. Olayı takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili yorumlarda polisin tavrı eleştirilerek küçük yaştaki çocuğa sert müdahalesi büyük tepki çekti.

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