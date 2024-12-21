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Dünya

Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erbil Başay  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Berlin

Scholz, saldırının düzenlendiği Noel pazarını ziyaret ederek, olaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz'a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve yetkililer eşlik etti.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, "insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem" olarak nitelendirdiği saldırıda, şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını dile getirdi.

Ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişelendiğini ifade eden Scholz, Magdeburg'da "korkunç ve trajik" bir olayın meydana geldiğini kaydetti.

Başbakan Scholz, "Şansölye olarak, burada tüm ülkenin ve Almanya'da sorumluluk taşıyan herkesin dayanışmasını size temin etmek istiyorum." diye konuştu.

​​​​​​​"Hiçbir şey araştırılmamış kalmamalı"

Şimdi olayın aydınlatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, bunun hassas ve titiz şekilde yapılacağını söyledi.

"Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı." diyen Scholz, olayın arka planını anladıktan sonra yasal ve diğer tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Böyle korkunç bir olay yaşandığında insanların bir arada ve birlikte durmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, nefret tohumları ekmek isteyenlerin yaptıklarının yanlarına kar ve failin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, bu konuda hukukun tüm sertliğiyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Saldırıdan etkilenenlere destek verileceğini bildiren Scholz, birçok ülkenin dayanışma gösterdiğini, bu korkunç felaket karşısında yalnız olmadıklarını duymanın güzel olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Alman basınında çıkan haberlerde, saldırganın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, 50 yaşındaki failin 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve ülkede süresiz oturum izni bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca BMW marka bir aracı kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edilmişti.

Fail, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istenmişti.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşanmıştı.

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