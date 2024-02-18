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Dünya

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeniden uyarı grevine gideceği bildirildi.

Erbil Başay  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan yer hizmetleri personeli yeniden greve gidecek

Berlin

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) tarafından yapılan yazılı açıklamada Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn ve Stuttgart havalimanlarında Lufthansa şirketinde çalışan yer hizmetleri personeli için iş bırakma eylemi çağrısının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uyarı grevinin 20 Şubat'ta yerel saatle 04.00’te başlayacağı ve 21 Şubat 07.10’da sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Ücret artışı talebiyle 12 Şubat’ta yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle yapılan 3. tur toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı aktarılan açıklamada, işverenlerin sunduğu teklifin, çalışanlarla yoğun şekilde tartışıldığı ve çalışanların yüzde 96’sı tarafından reddedildiği belirtildi.

Verdi temsilcisi Marvin Reschinsky, yer hizmetleri personelinin kendilerine haksız davranıldığını düşündüğünü dile getirerek, yer hizmetleri personeli için teklif edilen ücretlerin son yıllardaki fiyat artışlarını bile telafi etmediğini söyledi.

Sendika en az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi isteniyor.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli daha önce 7 Şubat'ta uyarı grevine gitmiş, hava yolu şirketinin 1000 uçuşundan yaklaşık 900'u iptal edilmiş ve grevden yaklaşık 100 bin yolcu etkilenmişti.


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