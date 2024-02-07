Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,033.15
ETH/USDT
2,364.40
BTC/USDT
43,004.00
BIST 100
8,874.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi başladı

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve Düsseldorf havalimanlarındaki uyarı grevi başladı.

Mesut Zeyrek  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi başladı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Düsseldorf

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) çağrısına uyan havalimanı çalışanlarının uyarı grevinden yaklaşık 1000 uçuş ve 100 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Uyarı grevinin, yarın yerel saatle 07.10'a kadar süreceği belirtildi.

Sendikanın Lufthansa, Lufthansa Teknik ve Lufthansa Kargo'daki yaklaşık 25 bin çalışan için işverenle ücret görüşmeleri devam ediyor.

Sendika yüzde 12,5'lik ücret artışı talep ediyor. Buna ek olarak, çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için 3 bin avroluk ikramiye verilmesi isteniyor

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Adıyaman'da TEKNOFEST çadırında çocuklarla buluştu
Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test sürüşü yapıldı
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı
Orta Ege için fırtına uyarısı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı

Benzer haberler

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi başladı

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa çalışanlarının uyarı grevi başladı

3 SORUDA - Avrupa'da çiftçiler neden yürüyor?

Anket: Almanya’da gençlerin yarısından fazlası hükümete güvenmiyor

Almanya Başbakanı, ülkedeki her dört kişiden birinin göçmenlik geçmişi olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı, ülkedeki her dört kişiden birinin göçmenlik geçmişi olduğunu belirtti
Fransa'da öğretmenler yeniden greve gidecek

Fransa'da öğretmenler yeniden greve gidecek
Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları uyarı grevine gidecek

Almanya'da hava yolu şirketi Lufthansa'nın çalışanları uyarı grevine gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet