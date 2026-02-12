Dolar
43.65
Euro
51.96
Altın
5,058.84
ETH/USDT
1,978.10
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,080.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Dünya

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına ilişkin itirazı reddetti

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının yasaklanması amacıyla yapılan itirazı reddetti.

Mesut Zeyrek  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına ilişkin itirazı reddetti

Köln

Karlsruhe kentinde bulunan Alman Federal Anayasa Mahkemesi, Filistinli başvurucunun İsrail'e silah ihracatı için verilen hükümet izinlerine yaptığı itirazı değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mahkeme, itirazı reddederek yerel mahkemenin daha önce verdiği kararı bozmamış oldu.

Davacı, Hessen'de Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından Alman silah şirketine tank yedek parçaları ihracatı için verilen izne karşı yasal işlem başlatmıştı.

Hessen Yüksek İdari Mahkemesi, Eylül 2025'te Frankfurt İdari Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbir kararına karşı yaptığı itirazı, esas olarak usulsüzlük gerekçesiyle reddetmişti.

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı tartışması

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı, ülkede son yıllarda süregelen tartışma konusu oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Filistin'e başlattığı saldırılarının ardından Almanya, İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla silah ihracatını önemli ölçüde artırmış ve önceliklendirmişti.

Eski Başbakan Olaf Scholz hükümeti, 6 Mayıs 2025'te görevden ayrılmadan önce İsrail'e yaklaşık yarım milyar avro değerinde ihracat lisansı vermişti.

Bu lisanslara karşı Alman mahkemelerinde çeşitli davalar açılmıştı.

2025'in yaz aylarında Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni Alman hükümeti, İsrail'in giderek daha saldırgan eylemleri ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ışığında, Gazze savaşında kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını artık onaylamama kararı almıştı ancak bu kısmi ambargo daha sonra kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına ilişkin itirazı reddetti

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına ilişkin itirazı reddetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet