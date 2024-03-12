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Dünya

Almanya Savunma Bakanı, subayların dinlenmesinde güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki telekonferansın dinlenmesi konusunda güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı.

Mesut Zeyrek  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Almanya Savunma Bakanı, subayların dinlenmesinde güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı

Köln

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis Savunma Komitesi'nin Berlin'deki özel toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Pistorius, Hava Kuvvetleri subayları arasında "Taurus" seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilip verilmemesiyle ilgili görüşmenin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasıyla ilgili, birden fazla güvenli olmayan hat kullanıldığını doğruladı.

Alman Silahlı Kuvvetleri personelini savunan Pistorius, "Burada hata yapsalar da yapmasalar da en iyi subaylarımı ifşa etmeye istekli değilim, bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in bizden beklediği de tam olarak budur." dedi.

Alman basınında yer alan haberlerde de daha önce başka bir memurun güvenli olmayan bir bağlantı üzerinden konferansa katıldığının bilindiği, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın da ikinci kişi olarak güvenli olmayan bir hat üzerinden görüşmeye katıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Söz konusu olayla ilgili gerekli personel hakkında ön disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Kayıtlar Rusya'da yayımlandı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

Daha önce yapılan ön incelemede Alman Hava Kuvvetlerinden bir subayın, güvenli olmayan hat kullandığı ve dinlemenin bu nedenle bir askerin "kişisel kullanım hatasından" kaynaklandığı açıklanmıştı.

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