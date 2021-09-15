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Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı
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Dünya

Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Mali'yi Rus paralı askerleri bünyesinde barındıran Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyardı.

Cüneyt Karadağ   | 15.09.2021
Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı

Berlin

Kramp-Karrenbauer Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mali ve Rus şirketi Wagner arasında bir anlaşmanın olması durumunda Alman ordusunun Mali'deki görevini sorgulayacağını belirterek, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer "Mali'nin Rus paralı asker gruplarıyla iş birliğinin doğru olduğu kanıtlanırsa bu, Federal Ordu'nun Birleşmiş Milletler Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) yetkisinin temelini sorgulayacaktır. Bu nedenle Federal Meclis ile birlikte sonuçlar çıkarmak zorunda kalacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Afrika basınına göre Mali ile Wagner arasındaki anlaşma uyarınca Rus paralı askerleri Mali Silahlı Kuvvetlerini (FAMa) eğitmekten ve belirli üst düzey Malili liderlerin korunmasından sorumlu olacak. Wagner'e bunun karşılığında ayda yaklaşık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacak.

Mali'de yaklaşık 1100 Alman askeri bulunuyor.

Almanya MINUSMA ve EUTM ile Mali'de barışın korunmasına destek veriyor.


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