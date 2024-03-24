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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Almanya: İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapıları acilen açılmalı

Berlin

Bakan Baerbock, Mısır'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor." dedi.

Ek sınır kapısı açılması için uluslararası ortaklarla çaba harcadıklarını ifade eden Baerbock, "İnsanların her şeye ihtiyacı var, her bir kutu gıda, ilaç, su arıtma tableti ve tıbbi malzeme önemli." diye konuştu.

​​​​​​​Baerbock, Almanya için İsrail'in kendi halkının güvenliğini savunmasının önemli olduğunu ancak "İsrail ordusunun uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği de açık." ifadesini kullandı.

İsrail'in güvenliği konusundaki sorumluluklarının arkasında olduklarını vurgulayan Baerbock, "Hamas silah bırakmalı ve 7 Ekim'i bir daha asla İsrail halkına yaşatmamalıdır." dedi.

Baerbock, hedefe salt askeri yöntemlerle ulaşılamayacağını belirterek, "Askeri harekatın da uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sınırları vardır. Sadece kalıcı bir ateşkese yol açacak acil bir insani ara, barış umudunu canlı tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek.

Buradan akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek Baerbock, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un salı günü de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşmesi planlanıyor.

Almanya İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı

Almanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye el koyma kararına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin topraklarında 8 bin dönümden fazla araziye 'devlet arazisi' olarak el konulacağını açıklayan İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın süredir yapılan en büyük el koyma olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yerleşim yeri inşasının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin gerilimin daha da artmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.

İsrail'den "Gazze'de bir milyon insan açlık tehdidi altında" diyen Alman Dışişlerine tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerine tepki vererek, "dostlarımızdan" İsrail'e desteğe devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden Baerbock'un açıklamalarına yanıt verdi.

Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılmadan insani bir ateşkesin sürdürülemez olduğunu kaydeden Katz, "Bu zorlu dönemde dostlarımızdan İsrail'e desteğe devam etmelerini ve terör örgütü Hamas'a karşı İsrail'i zayıflatmamalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Katz, ayrıca Gazze'ye insani yardımın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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