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Dünya

Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı

Alman Demiryolları ile Alman Makinistler Sendikası arasında, makinistlerin bir ay içinde üçüncü kez greve gitmesinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde siyasilerin araya girmesiyle anlaşma sağlandı.

Bahattin Gönültaş   | 16.09.2021
Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı

Berlin

Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler yaptığı açıklamada, “Gordion düğümünü çözdük.” ifadesini kullandı.

Sendika ile Alman Demiryolları arasındaki anlaşma, maaşlara yüzde 3,3’lük zammın 32 aylık sürede yapılmasını, bir defaya mahsus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve emeklilik düzenlemelerini içeriyor.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, konuya ilişkin değerlendirmesinde, grev kararı almalarında haklı olduklarını savunarak, grevin anlaşma yolunu açtığını belirtti.

GDL, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ağustos ve eylül aylarında ülke genelinde 1 ay içinde üç kez greve gitmişti.

Sonuncusu bir hafta süren grev, uzun mesafeli yük treni seferlerinin dörtte üçünün iptal edilmesine ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuştu.

Söz konusu anlaşmanın 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi siyasilerin araya girmesiyle gelmesi dikkati çekti. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Guenther, seçim kampanyalarına ara vererek anlaşmaya aracılık etti.


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