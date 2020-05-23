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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da bir kilisedeki ayine katılan 40'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştı

Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'den fazla kişiye, Kovid-19 bulaştı.

Erbil Başay   | 23.05.2020
Almanya’da bir kilisedeki ayine katılan 40'den fazla kişiye Kovid-19 bulaştı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’da Hessen eyaletinin Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'den fazla kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştı.

Alman basınının haberlerine göre, Rödelheim ilçesindeki Evangeliums-Christen-Baptisten Kilisesi'nde 10 Mayıs'ta ayin düzenlendi.

Frankfurt Sağlık Dairesi, dün ayine katılan 40'den fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kilise derneğinin yöneticisi Wladimir Pritzkau, Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun evde karantinada bulunduğunu, 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, ayin sırasında tüm tedbirlere uyulduğunu savundu.

Ayine kaç kişinin katıldığını tam olarak söyleyemeyeceğini belirten Pritzkau, kilisedeki tüm faaliyetlerin iptal edildiğini, ayinleri internet üzerinden yaptıklarını kaydetti.

Wettrau, Hochtaunuskreis ve Mainz–Kinz-Kreis bölgelerine uyarı

Haunau Belediyesinden yapılan açıklamada da kilisede virüs bulaşan 16 kişinin Hanau kentinde yaşadığı belirtildi.

Bu nedenle virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha önce Müslüman cemiyetlere yarın bayram namazını Herbert-Dröse Stadı'nda kılınması için verilen izinin geri alındığı kaydedildi.

Ayine başka bölgelerden de kişilerin katılması yüzünden Wettrau, Hochtaunuskreis ve Mainz–Kinz-Kreis bölgelerinde yaşayanların da dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Almanya'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmıştı.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Hessen eyaletinde, 1 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapma izni verilmişti.

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