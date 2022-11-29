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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kuzey Makedonya, Avrupa ailesinin bir parçasıdır

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Makedonya’daki temasları kapsamında mevkidaşı Stevo Pendarovski ile yaptığı görüşmede "Kuzey Makedonya, Avrupa ailesinin bir parçasıdır." dedi.

Abdula Berisha, Furkan Abdula, Dzihat Aliju   | 29.11.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kuzey Makedonya, Avrupa ailesinin bir parçasıdır Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Centar

Başkent Üsküp'te bir araya gelen Steinmeier ve Pendarovski, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kuzey Makedonya'nın güvenilir ortaklığından ve Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunda gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Steinmeier, "Kuzey Makedonya, Avrupa ailesinin bir parçasıdır. Ülkenizin, kültürü ve diliyle AB'yi zenginleştireceğine ve bu topluluğun çeşitliliğini daha fazla artıracağına eminim. Kuzey Makedonya AB'yi sadece kültürel açıdan değil dış politika ve güvenlik konularında da zenginleştirecektir. Ülkeniz AB'nin dış politikadaki tutumlarına yüzde 100 bağlıdır." dedi.

Ülkedeki anayasal değişikliklerin onaylanmasının önemine değinen Steinmeier, Kuzey Makedonya'nın reformlara devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Steinmeier, Kuzey Makedonya'nın NATO'da güvenilir bir ortak olduğuna ve Ukrayna için önemli destek sunduğuna dikkati çekti.

Kosova-Sırbistan arasındaki ilişkilerine de değinen Steinmeier, "Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin tüm AB'nin acil çıkarına olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

"Almanya en yakın müttefiklerimizden"

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ise bir Alman Cumhurbaşkanının ülkesini ziyaretinin yaklaşık 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Pendarovski, görüşmenin dostane bir atmosferde gerçekleştiğini, ülkesinin AB üyelik müzakerelerinde kararlı olduğunu vurguladı.

"Avrupa demokrasilerinin yardımına hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var." diyen Pendarovski, "Almanya Federal Cumhuriyeti bizim en yakın müttefiklerimizden ve en güvenilir ortaklarımızdan biridir." dedi.

Pendarovski, görüşmede Avrupa’daki güvenlik durumunu da konuştuklarını, askeri ve güvenlik iş birliğini artırma taahhüdünde bulunduklarını aktardı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Pendarovski, Almanya’nın yılda 4 milyar avrodan fazla ticari alışverişle Kuzey Makedonya’nın birinci ticari ortağı olduğunu, ülkesinde yaklaşık 200 Alman sermayeli şirketin yaklaşık 15 bin istihdam sağladığını sözlerine ekledi.

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