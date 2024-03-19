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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'a göre, ülkesinin nükleer silaha ihtiyacı yok

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin nükleer silaha ihtiyacı olmadığını söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Almanya Başbakanı Scholz'a göre, ülkesinin nükleer silaha ihtiyacı yok

Berlin

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen "Avrupa 2024" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Almanya'nın nükleer başlıklara sahip olması ve ABD korumasına olan bağımlılığını azaltması yönündeki önerilere değindi.

"Almanya'nın kendi nükleer silahlarına ihtiyacı yok." ifadesini kullanan Şansölye Scholz, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bir soru üzerine ABD ve Avrupalı ortakları arasındaki bazı siyasi farklılıklara rağmen, transatlantik bağların güçlü ve önemli olmaya devam ettiğini belirten Scholz, "Belki jeopolitik olarak farklı değerlendirmelerimiz var ama bir şey çok açık, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaşıyoruz. Bu da bizi diğerlerinden farklı kılıyor. Elbette transatlantik ittifak içinde daha güçlüyüz. Dolayısıyla bu kadar değerli olan şeylere, yani NATO'ya ve transatlantik işbirliğine meydan okumak için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilecek en önemli mesajın Ukrayna'ya kararlı bir askeri yardım yapılması olduğuna işaret eden Scholz, şu değerlendirmede bulundu:

"(Putin'in) Ukrayna'ya desteğimizi gerektiği kadar uzun süre devam ettiremeyeceğimiz yönündeki spekülasyonun yanlış olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu, ABD'de Ukrayna'yı kendisiyle birlikte hemen gömecek bir başkanın seçileceğine güvenmemesi gerektiği anlamına geliyor."

Alman Şansölye ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek konusunda haftalardır devam eden tartışmaları sert bir dille eleştirerek, "Almanya'daki tartışmalar gülünç olmaktan öteye gitmiyor. Ülke olarak bizim için utanç verici." ifadelerini kullandı.

Taurus seyir füzelerinin teslimatıyla ilgili tartışmaların Almanya dışında anlaşılmadığını dile getiren Scholz, Almanya'da ihtiyatlılığı tereddüt olarak değerlendirmeyen bir tartışma görmek istediğini söyledi.

Bazı Alman siyasetçiler geçen aylarda, Almanya'nın AB'deki ortaklarıyla kendi nükleer cephaneliğini geliştirmesini ve ABD'nin korumasına olan bağımlılığını azaltmasını önermişti.

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