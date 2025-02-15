Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,711.40
BTC/USDT
97,664.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in konuşmasına tepki gösterdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Erbil Başay, Esra Taşkın  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in konuşmasına tepki gösterdi

Berlin/Paris

Scholz, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Vance'in iki gün önce Münih yakınlarındaki nasyonalsosyalizm dönemindeki Dachau toplama kampını ziyaret ettiğini belirtti.

Vance'in ziyaretinde böyle şeylerin "bir daha asla yaşanmaması" gerektiğini söylediğini aktaran Scholz, bu ifadesinden dolayı kendisine müteşekkir olduğunu dile getirdi.

"Bir daha asla" söyleminin Almanların Nasyonal Sosyalist dönemi deneyiminden çıkardığı temel bir ders olduğunu aktaran Scholz, bunun tarihi bir görev olduğunu vurguladı.

"Demokrasimizin nasıl devam edeceğine kendimiz karar veririz"

Scholz, Almanya’da halkın büyük çoğunluğun nasyonalsosyalizmin yüceltilmesine ve haklı çıkarılmasına karşı çıktığına işaret ederek, AfD’de bulunanların ise nasyonalsosyalizmin insanlık suçlarını önemsiz gösterdiğini anlattı.

Bu nedenle "bir daha asla" söylemine taraf olmakla AfD’ye destek verilmenin birbiriyle bağdaşmayacağını vurgulayan Başbakan Scholz, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, dışarıda duranların bu parti (AfD) lehine demokrasimize, seçimlerimize ve demokratik görüş oluşturulmasına karışmasını kabul etmiyoruz. Bu uygun değil. Özellikle de dostlar ve müttefikler arasında. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Demokrasimizin nasıl devam edeceğine kendimiz karar veririz."

Rusya ile Ukrayna arasında olası barış müzakerelerine de değinen Scholz, Rusya ile yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Scholz yapılacak müzakerelerden sonra çıkacak herhangi bir çözümde Ukrayna’nın yeni bir Rus saldırısına karşı koyabilecek orduya sahip olması gerektiğini yineledi.

Rusya-Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirten Scholz, "Sınırları zorla değiştirmek isteyen herkes barış düzenimize balta vuruyor demektir. Sınırlar güç kullanılarak kaydırılmamalıdır. Bu ilke herkes için her zaman her yerde geçerli olmalıdır. Rusya’nın zaferi ya da Ukrayna'nın çöküşü barış getirmeyecek, aksine Avrupa'da barışı ve istikrarı daha da tehlikeye atacaktır." diye konuştu.

Scholz, dikte edilmiş bir barışı hiçbir zaman desteklemeyeceklerini belirterek Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin birbirinden ayrılmasına yol açacak herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Avrupa'nın gelecekte barış içinde yaşayabilmesi için savunma harcamalarını artırması gerektiğini ifade eden Scholz, NATO'nun mevcut yüzde 2'lik hedefinin üzerindeki tüm savunma yatırımları için Avrupa Birliği (AB) İstikrar Mekanizmasında bir istisna getirilmesini önerdi.

Scholz, Avrupa’da barış ve güvenliğin risk altında olduğu için Almanya’nın bunu yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'dan tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Vance'in dün konferansta yaptığı konuşmaya X hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Barrot, Münih'teki konferansta 3 prensibi bir kez daha dile getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1'incisi ifade özgürlüğü Avrupa'da güvence altında. 2'ncisi, kendinden ve değerlerinden emin olan, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. 3'üncüsü, kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz."

Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda dün yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı atıfta bulunarak, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
MÜSİAD: Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır
Milli İrade Platformundan TÜSİAD'a eleştiri
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in konuşmasına tepki gösterdi

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in konuşmasına tepki gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Putin'i anlaşmaya zorlamak için "ekonomik ve askeri baskı" gündemde

Almanya Başbakanı Scholz: ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek

Alman Başbakan Scholz, Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını destekleme güvencesi verdi

Alman Başbakan Scholz, Şara'ya Suriye'nin yeniden inşasını destekleme güvencesi verdi
Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını reddetti

Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını reddetti
Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa ve Almanya için çelik büyük önem taşıyor

Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa ve Almanya için çelik büyük önem taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet