Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya olarak istikrarlı, ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz." dedi.

BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

"İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz"

"Almanya olarak istikrarlı, ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz." diyen Merkel, "Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, içişleri bakanlıklarımız arasındaki temaslar canlandırılacak." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi asla kabul edilemez"

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin de açıklamada bulunan Angela Merkel, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz, daha önce de söyledim, asla kabul edilemez. Gülen hareketinin, PKK gibi (terör örgütü) olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var."