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Dünya

Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor

Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkatii çekiyor.

Mesut Zeyrek  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Alman ordusu afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor Fotoğraf: AA

Nordrhein-Westfalen

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe " "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.

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