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Dünya

Alman kozmetik şirketi Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, Kovid-19 salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Bahattin Gönültaş   | 28.01.2021
Alman kozmetik şirketi Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

Berlin

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar avroya gerilediği belirtildi.

Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa’da 2 bin 400 mağazasından 500’ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

Bu arada, Douglas’ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon avroya geriledi.


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