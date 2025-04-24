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Dünya

Alman hükümeti Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği iddialarını yalanladı

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarını reddetti.

Cüneyt Karadağ  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Alman hükümeti Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği iddialarını yalanladı

Berlin

Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

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Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek." ifadesini kullandı.


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