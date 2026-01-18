Dolar
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
logo
Dünya

Alman askerleri Grönland'dan ayrılıyor

Almanya Silahlı Kuvvetlerinin keşif ekibinin bugün Grönland'dan ayrılacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Alman askerleri Grönland'dan ayrılıyor

Berlin

Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan askeri bir yetkili, 15 askerin sivil bir uçakla Kopenhag'a doğru yola çıkacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkili, ekibin görevini tamamladığını belirterek, "Keşif sonuçları önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın daveti üzerine 15-17 Ocak'ta diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif çalışmalarına katılacağını bildirmiş, Alman ekibi askeri tatbikatlar için koşulları keşfetmek üzere 16 Ocak Cuma günü Grönland'ın Nuuk kentine gitmişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi
