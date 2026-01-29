Dolar
Dünya

AKPM, Grönland hakkındaki önergeyi kabul etti

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), kış oturumunda Grönland hakkındaki önergeyi kabul etti.

Esra Taşkın  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
AKPM, Grönland hakkındaki önergeyi kabul etti

Paris

AKPM'nin Strazburg'da yapılan kış oturumunda, "Uluslararası Düzene Yönelik Tehditler: Grönland Örneği" başlıklı önerge ve rapor görüşüldü.

Oturumda yapılan oylamada, söz konusu önerge ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.

ABD'nin yakın zamanda Danimarka'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerinin, uluslararası düzenin karşı karşıya olduğu temel sorunları gözler önüne serdiği kaydedilen önergede, "Artan gerilim ortamında, toprakların elde edilmesine, kontrolüne veya transferine ilişkin kamuoyu önündeki açıklamalar, mevcut uluslararası normların sorgulanmasına neden oluyor." değerlendirmesine yer verildi.

Önergede, AKPM'nin Avrupa ülkelerinin Grönland ve Danimarka lehine takındığı kararlı tutumdan memnuniyet duyduğu belirtilirken, "AKPM, Danimarka Krallığı'nın anayasal çerçevesine uygun bir şekilde Grönland'ın Danimarka topraklarının bir parçası olduğunu ve özerk bir statüye sahip olduğunu hatırlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Grönland'ın statüsüne ilişkin herhangi bir kararın yalnızca Grönland ve Danimarka halkları tarafından alınabileceği vurgulanan önergede, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerden Arktik'in güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabalara destek vermeleri istendi.

Fransız raportörü Bertrand Bouyx, yaptığı konuşmada, Grönland'ın yalnızca buranın halkına ait olduğunu söyledi.

Bouyx, Grönland'ın kendi kaderi ve egemenliği hakkında karar verebilecek, kendi kurumları olan demokratik bir toplum olduğunu belirterek, "(Grönland'ın) Toprak bütünlüğü ve geleceği ne spekülasyona, ne müzakereye ne de dış baskıya tabidir. Bunlar, hukuka ve mevcut anayasal çerçevelere saygı kapsamında ancak Danimarka Krallığı ile bağlantılı olarak Grönland halkının yetkisidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Avrupa Konseyi'ne üye olan Danimarka'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik açıkça tehditlerde bulunduğunu kaydeden Bouyx, "Bunlar yalnızca basit kelimelerden ibaret değil. Bunlar, ayrıca geçerli olduğunu düşündüğümüz kuralların da derin bir sorgulamasını yansıtıyor." dedi.

Bouyx, kurallara, çok taraflılığa ve devletlerin egemenliğine saygıya dayalı uluslararası düzenin sorgulandığına dikkati çekerek, "Grönland'ın satılık olmadığını" vurguladı.

