"Afrika'nın Venediki"nde çocuklar yüzen okulda hayata hazırlanıyor
Nijeryalı hayırsever Noah Shemede'nin doğup büyüdüğü Makoko topluluğundaki çocukların okuyabilmeleri için inşa ettiği "yüzen okul" onlarca çocuk için umut kapısı oldu.
Abuja
"Afrika'nın Venediki" olarak bilinen Makoko, Nijerya'nın Lagos kentinin Atlas Okyanusu kıyısında banliyölerin bulunduğu bir bölgede yer alıyor.
Kısmen yüzen evlerden oluşan Makoko, 18. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak inşa edildi.
Geçim kaynağı balıkçılığa dayanan Makoko halkı sakinlerinden Shemede, kendi yaşadığı zorlukları yeni nesil çekmesin diye ve sadece balıkçılık mesleğini tercih etmek yerine çocukların okuyabilmeleri için 2009'da Whanyinna Okulu'nu inşa etti.
"Çocukların benim yaşadıklarımı yaşamasını istemedim"
Shemede, Makoko'da inşa ettiği yüzen okul ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkının geçim kaynağının balıkçılık olduğunu ve eskiden bölgedeki insanların balıkçılığa daha çok önem verdiklerini anlattı.
Bölgedeki insanların onlara para kazandırdığı için balıkçılığın her şey olduğuna inandığını söyleyen Shemede, bölge halkının eğitime fazla önem vermediğini ifade etti.
Shemede, "Babamın 22 çocuğu var ve o ailede en son doğan kişi olarak eğitime erişimi olan tek şanslı kişi benim. Bölgede okulun bulunmaması nedeniyle zamanında okumanın ne kadar zor olduğunu biliyorum, bu yüzden çocukların benim yaşadıklarımı yaşamasını istemedim." diye konuştu.
Bölgede hayırseverlerin katkılarıyla ve yerel derneklerle işbirliği içerisinde 2009'da başlattığı ücretsiz eğitim veren okul projesiyle şimdiye kadar 400'den fazla çocuğu mezun ettiklerini anlatan Shemede, "Mezun olan öğrencilerimizin bazıları liseye başladılar. Şu an 205 öğrencimiz var ve artık yer sıkıntısı nedeniyle yeni öğrenci kabul edemiyoruz." dedi.
"Öğrencileri taşımak için okul teknesi tasarlardık"
Shemede, okul teknesi olmadan önce ebeveynlerin çocuklarını kano ile getirip götürdüğünü belirterek, bunun da çok fazla zaman kaybı ve gecikmeye neden olduğunu söyledi.
Çocukların daha kolay okula gelebilmeleri için 40 öğrenci kapasiteli okul teknesi tasarladığını dile getiren Shemede, "Yağmur mevsiminde ebeveynler çocuklarını okula getirmekte zorlanıyorlardı. O yüzden çatılı ve çocukların teknedeyken ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak için masalı olarak tasarlandı." dedi.
"Okulu geliştirme planlarım var"
Yüzen okulu geliştirme planları olduğunu aktaran Shemede, çocukların eğitime erişebilmeleri için bölgede daha fazla okul inşa etmek istediğini ve okul teknesi inşa etmek üzere yerel ve uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Noah Shemede, çocukları internet ve çevrim içi eğitimle tanıştırmak istediğini, bilgi ve iletişim teknolojileri laboratuvarı kurmak için de destek beklediğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.