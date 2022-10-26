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Dünya

Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro 6 gündür alevlere teslim

Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'da çıkan yangın geçen hafta cumadan bu yana söndürülemedi.

Tufan Aktaş   | 26.10.2022
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro 6 gündür alevlere teslim

İstanbul

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 21 Ekim Cuma günü Karanga bölgesinde çıkan ve hafta başında kontrol altına alınan yangın farklı bölgelere sıçradı.

Yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemediği, müdahaleye yüzlerce itfaiyecinin katıldığı belirtildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı Kilimanjaro Dağı'nda 2020 yılında çıkan yangında 95 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 900 metre yüksekte bulunuyor.

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