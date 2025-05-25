Afrika Günü etkinliğinde adalet ve birlik çağrısı öne çıktı
Tüm Afrika'nın Dostları Derneğince, Afrika Birliğinin 62. kuruluş yıl dönümü ve 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kıtanın kültürel zenginliği, adalet arayışı ve sömürge sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi gündeme taşındı.
İstanbul
İstanbul'daki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'de yaşayan Afrikalı öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
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Etkinliğin açılışında konuşan Tüm Afrika'nın Dostları Derneğince (TADD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Güntekin, Afrika'nın özgürlük mücadelesinin ve kardeşliğin sembolü bu özel günün, yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir "farkındalık çağrısı" olduğunu vurguladı.
Bu yılki etkinliği "Afrika için adalet" temasıyla düzenlediklerini ifade eden Güntekin, "Artık Afrika'nın hakları için masaya oturma zamanı geldi." dedi.
Afrika'nın bugüne kadar kaybettiği tüm hakları ile maddi ve manevi kayıplarını geri alması gerektiğini belirten Güntekin, "Afrika için hesap sorma ve dünyaya bu çağrıyı haykırma vaktidir. Tüm dünyanın Afrika'ya olan borcunu ödeme zamanı gelmiştir." diye konuştu.
Son 2 yüzyılı Afrika için "kayıp yüzyıllar" olarak tanımlayan Güntekin, 21. yüzyılın kıtanın bağımsızlık ve kalkınma çağı olacağını söyledi.
Afrika halklarının kendilerine dayatılan düzene karşı ortak yol haritası belirlemesi gerektiğini vurgulayan Güntekin, "Genç, eğitimli ve idealist nesil sayesinde Afrika yükselecek. Ortak bir vizyon geliştiren bir Afrika'nın önünde hiçbir güç duramayacaktır." ifadelerini kullandı.
Panellerde adalet mücadelesi ve medya temsiliyeti tartışıldı
Etkinlik kapsamında düzenlenen "Afrika İçin Adalet" ve "Afrika'da Medya" başlıklı panellerde uzmanlar, kıtanın adalet mücadelesi, akademik gelişimi ve sivil toplum faaliyetlerinin yanı sıra medya temsiliyeti, haberlerin Afrika'daki yansımaları ve dijital dönüşüm konularında sunumlar yaptı.
Program boyunca katılımcılar, Afrika'ya özgü kahve çeşitlerini tatma imkanı buldu.
Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği defile ve dans gösterileri sunulan etkinlikte, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden şarkıcı Enzo Ikah da sahne aldı.
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