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Dünya

Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 24.06.2022
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi

Ankara

Afganistan Devlet Haber Ajansı, depremde ölü sayısının 1150’ye yükseldiğini, en az 1600 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremde 3 bine yakın evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı.

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