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Dünya

Afganistan'da Taliban'ın saldırılarında 23 asker öldü

Tolo News'in haberine göre, Taliban militanları dün gece saatlerinde ve bu sabah Belh, Baglan, Badakhshan, Logar ve Takhar vilayetlerinde askeri karakollara saldırı düzenledi.

Nuri Aydın   | 13.04.2021
Afganistan'da Taliban'ın saldırılarında 23 asker öldü

Ankara

Yetkililer, Taliban saldırılarında Belh'de 10, Baglan'da 6, Badakhshan ile Logar'da 3'er ve Takhar'da 1 olmak üzere toplam 23 askerin öldüğünü ve çok sayıda askerin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ramazan vesilesiyle, Taliban grubunu halkla savaşı, şiddeti ve düşmanlığı durdurmaya çağırıyorum. Bir kez daha Taliban'ı, kalıcı ateşkes için Afgan halkının sesini onurlandırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tüm tarafları mübarek Ramazan ayında şiddeti durdurmaya ve barışçıl çözüm için çalışmaya çağırdığını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bugün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu sivil 24 kişi yaralanmıştı.

Farah'daki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tüm askerleri 11 Eylül'den önce çekmeyi planladıklarını kaydetti.

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