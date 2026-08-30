Yunanistan'da ormanlık ve otluk alanlarda yangınlar çıktı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın riskinin yüksek seyrettiği ülkede bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

Korfu Adası'ndaki Agios Georgios bölgesindeki ormanlık alanda, Halkidiki ilinin Simandra bölgesindeki otluk alanda, Grebe ilinin Krania bölgesindeki ormanlık alanda ve Korint ilinin Diminio bölgesindeki otluk alanda yangınlar çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının karadan yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarına, havadan da uçaklarla ve helikopterlerle destek verildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, ülkede yarın da birçok bölgede hava koşulları nedeniyle yangın riskinin yüksek olacağını duyurdu.

Genel Sekreterlik, Girit Adası'nda ve ​​​​​​​Ege Denizi'nin güneydoğusundaki bölgelerde yangın riskinin ikinci en yüksek seviye olan "turuncu alarm" düzeyinde olacağını belirterek, vatandaşlardan yangına neden olabilecek her tür eylemden kaçınmalarını istedi.

Dün yapılan duyuruda ise Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika, Orta Yunanistan, Kuzey Ege ve Güney Ege bölgeleri ile Mora Yarımadası'nda yangın riskinin, "turuncu alarm" düzeyinde olacağı, Girit Adası ve Güney Ege adalarında ise yangın riskinin en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" düzeyinde seyredeceği duyurulmuştu.