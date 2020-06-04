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Dünya

Türk Kızılaydan Afganistan'a hijyen seti desteği

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin Logar vilayetindeki iki mobil kliniğe 350 adet hijyen seti desteğinde bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 04.06.2020
Türk Kızılaydan Afganistan'a hijyen seti desteği

Afghanistan

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Logar vilayetinde Afgan Kızılayınca işletilen 2 mobil kliniğine 350 hijyen seti yardımında bulunulduğu bildirildi.

Hijyen setlerinin klinik yetkililerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, hijyen malzemelerine erişimin kısıtlı olduğu bölge halkına özellikle kliniklere tedavi için başvuran yararlanıcılara Türk halkının dayanışmasını göstermek üzere yapılan hijyen yardımının Afgan halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

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