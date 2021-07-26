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Dünya

Afganistan'da son 24 saatte Taliban ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 89 militan öldürüldü

Afganistan'ın 11 vilayetinde son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 89 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.07.2021
Afganistan'da son 24 saatte Taliban ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 89 militan öldürüldü

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 11 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 89 militanın öldürüldüğü, 82 militanın da yaralandığı ifade edilen açıklamada, çatışmalar sırasında patlamaya hazır halde bulunan 13 bomba düzeneğinin kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

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