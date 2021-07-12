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Dünya

Afganistan'da son 24 saatte 15 vilayette Taliban ile güvenlik güçleri çatıştı

Afganistan'ın 15 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 12.07.2021
Afganistan'da son 24 saatte 15 vilayette Taliban ile güvenlik güçleri çatıştı

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin, Taliban militanlarıyla son 24 saat içinde 15 vilayette çatıştığını açıkladı.

Çatışmalarda 271 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 162 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu vilayetlerde Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda patlamaya hazır halde bulunan 18 bomba düzeneğinin imha edildiği bildirildi.

İlk kez Bamyan'ın bir ilçesi Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın en güvenli vilayetlerinden olan Bamyan'ın ilk kez bir ilçesi Taliban kontrolüne geçti.

Bamyan İl Şura Başkan Yardımcısı Abdul Ahmet Bineva, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kahmard ilçesine saldırdığını ve güvenlik güçlerinin çekilmesiyle kontrolün Taliban'a geçtiğini söyledi.

Bineva, militanların, ilçe merkezindeki çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirdiğini kaydetti.

Böylece Hazara Şiilerinin yoğun olarak yaşadığı Bamyan vilayetinde ilk kez bir ilçe Taliban kontrolüne geçmiş oldu.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.



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