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Dünya, Koronavirüs

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi

Afganistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e çıkarken, ölü sayısı da 249 oldu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.05.2020
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi

Afganistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bin 525'e çıkarken, ölü sayısı da 249 oldu.

Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Vahid Mecruh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma kısıtlamasının bir aylığına daha uzatıldığını söyledi.

Daha önce 7 bin 653 olarak açıklanan vaka sayısının 14 bin 525'e çıktığını belirten Mecruh, şimdiye kadar 249 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1303 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mecruh, Kovid-19 salgınının son zamanlarda etkisini artırmaya başladığını kaydetti.

Afganistan hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine günlük ücretsiz ekmek dağıtımına başlamıştı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

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