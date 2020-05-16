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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da hükümet OHAL'i haziran sonuna kadar uzatmak istiyor

İspanya Başbakanı Sanchez, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek."dedi.

Şenhan Bolelli   | 16.05.2020
İspanya'da hükümet OHAL'i haziran sonuna kadar uzatmak istiyor

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu süreçte ihtiyatlı hareket etmek bir kural olmak zorundadır. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek." dedi.

Sanchez, OHAL'in kapsamının gevşetilebileceği ancak dolaşım ve toplanma hakkı gibi konularda kısıtlamaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik toparlanma için tek yol sağlık krizini aşmaktır." şeklinde konuştu.

OHAL'in uzatılması için mecliste basit çoğunluğa ihtiyacı olan sol koalisyon hükümeti, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin bu kez "hayır" diyeceğini açıklamasının ardından, diğer partileri ikna etmek için müzakerelerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İspanya'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 27 bin 563 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 230 bin 698 olarak açıklandı.

Kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan itibaren ülkenin yüzde 51'i ikinci aşamaya (1. seviye) geçerken, 18 Mayıs'ta bunun yüzde 70'e çıkarılacağı ancak salgının en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona'nın ilk aşamada kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.

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