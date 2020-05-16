Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mayınlar imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayını imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayını, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.