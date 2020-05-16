Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor
logo
Dünya

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 39 bine yaklaştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1581 kişi artarak 38 bin 799'a yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 16.05.2020
Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 39 bine yaklaştı

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 834 oldu.

Son 24 saate 14 bin 878 testin yapıldığı ülkede, 1581 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 38 bin 799, toplam test sayısı ise 359 bin 264 olarak açıklandı.

Ülkede en fazla vaka 14 bin 901 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 108 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 10 bin 880 kişi ise iyileşti.

Afganistan-Pakistan sınırı açıldı

Salgının önüne geçmek için sosyal ve ticari hayatta uygulanan bazı kısıtlamaların mayıs ayı itibariyle kaldırıldığı Pakistan'da, iç hat uçuşları da bugün itibariyle kısıtlı olarak yeniden başladı.

Sadece İslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta kentleri arasında yapılabilecek uçuşların ilki yerel saatle 13.00'de Karaçi-Lahor arasında yapıldı.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu (CAA), uçuş yasakları öncesi yapılan seferlerin yalnızca yüzde 20'sine bu dönemde izin verileceği ve uçaklarda kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşınacağı belirtildi.

CAA ayrıca, uçuşlarda maske takılması zorunlu olduğunu ve yolcuların uçaklara ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alınacağını da hatırlattı.

Öte yandan Afganistan-Pakistan arasındaki sınır kapılarından Torkham da bugün itibariyle yaya geçişlerine açıldı. Sınırın iki tarafında yaşayan akrabaların ve çalışanların sık kullandığı Torkham sınır kapısı 2 aydır Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı tutuluyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı
Air Canada Kovid-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak
Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı
Kovid-19 denetimlerinde 4310 idari işlem uygulandı
İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açıyor

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 670'e çıktı

Şifalı kaplıcalar, Çır Şelalesi ve yüzen adalarda Kovid-19 sessizliği

Kovid-19 döneminde ambalajlı gıdanın önemi anlaşıldı

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 39 bine yaklaştı

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 39 bine yaklaştı
Hindistan Kovid-19 vakası sayısında Çin’i geçti

Hindistan Kovid-19 vakası sayısında Çin’i geçti
YTB Kovid-19 sürecinde 14 ülkede 165 bin 549 vatandaşa yardım eli uzattı

YTB Kovid-19 sürecinde 14 ülkede 165 bin 549 vatandaşa yardım eli uzattı