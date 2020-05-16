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Dünya, Koronavirüs

Air Canada Kovid-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak

Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 bin civarında çalışanın işten çıkarılması anlamına gelen iş gücünü yarı yarıya düşürme kararı aldı.

Fuat Kabakcı   | 16.05.2020
Air Canada Kovid-19 salgını nedeniyle çalışan sayısını yarı yarıya azaltacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Air Canada’dan yapılan açıklamada, salgının uçuşları yüzde 95 azalttığı ve bu durumun yakın zamanda da normale dönmesinin beklenmediği belirtildi. 

Hali hazırda 38 bin çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 50-60 oranında azaltılmasına yönelik küçülme kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 7 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kararın yürürlüğe girmesi durumunda 20 bin civarında çalışan işten çıkarılacak. 

Şirket, mart ayında da maliyeti azaltmak için çalışanların yarıya yakınını çıkaracağını açıklamış ancak Kanada hükümetinin, finansal destek yapacağını duyurmasının ardından geri adım atmıştı.

Air Canada'nın üç aylık zararı 1 milyar doları geçti

Şirket, geçen yılın ilk üç ayında 345 milyon dolar kar ederken, bu yıl aynı dönemde Kovid-19 önlemleri nedeniyle 1,05 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Air Canada, dünyadaki birçok hava yolu şirketi gibi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından uluslararası tarifeli uçuşlarını durdurmuştu.

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