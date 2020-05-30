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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 104 bin 582'ye yükseldi.

Islam Doğru   | 30.05.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 104 bin 582'ye çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 305 artarak 1 milyon 795 bin 665'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1203 artarak 104 bin 582'ye çıktı.

ABD'yi 468 bin 338 vakayla Brezilya, 396 bin 575 vakayla Rusya ve 285 bin 644 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 377 bin 714 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 751 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 160 binden fazla vakayla New Jersey ve 117 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 16 milyon 830 bine, iyileşen sayısı da 520 bine yaklaştı.

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